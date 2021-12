Targino Gondim lança CD com clássicos do São João

Targino Gondim vai relembrar grandes sucessos do São João em "Canções Joaninas", álbum que lança nesta sexta, 18, às 21h, no Select Music, na Pituba. Na mesma noite, a banda Estakazero também vai se apresentar.

"Batizei de Canções Joaninas por se tratar de canções ligadas ao santo João. Antigamente, dizem os mais velhos, chamava-se de Festas Joaninas as festas do Santo João", explica o cantor.

O trabalho reúne 12 canções que se consagraram ao longo dos anos nas vozes de nomes como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e com o próprio Targino Gondim. "Meu intuito é preencher essa lacuna enorme que existe em relação a CDs voltados pra o que existe de mais puro e tradicional nos festejos juninos", revela Targino Gondim.

No repertório, músicas como "São João na Roça" (Zé Dantas/Luiz Gonzaga) que conta com a participação do Quinteto Violado, "Olha Pro Céu" (José Fernandes/Luiz Gonzaga), "Lenda de São João" (Zé Dantas/Luiz Gonzaga), "Noites Brasileiras" (Zé Dantas/Luiz Gonzaga), "Festa no Céu" (Zeca Do Pandeiro/E. Nunes) e "São João no Arraiá" (Zé Dantas).

De Targino o álbum conta com "Estalo de Fogueira" que ele divide a autoria com Eugênio Gonzaga e Simão Pedro e "São João Menino" parceria com Julião e Manuca Almeida. "Este projeto nasceu da necessidade atual de trazer à tona a história, a cultura, as tradições, a beleza e riqueza estampadas na alegria, nas cores das roupas, bandeirolas, figurinos das quadrilhas, músicas, das festas juninas" informa Targino.

