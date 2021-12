Tarcísio Meira volta a ser galã de novela das oito

Tarcísio Meira voltará a exercer o papel de galã de novela das oito. Em “Insensato coração”, o ator terá muitas namoradas ao longo da trama. Segundo informações da coluna 'Telinha', do jornal Extra, além de mulherengo, o personagem terá uma vida de playboy e cercado de muito luxo. Tarcísio é um dos últimos nomes confirmados para o elenco.







Antes de aparecer diariamente no horário nobre, Tarcísio volta às telinhas na nova série da Globo “Afinal, o que querem as mulheres?”. Na trama, ele estará fazendo par com Vera Fischer.









