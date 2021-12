Talento plural: Cyria Coentro celebra sucesso em 30 anos de carreira

A atriz baiana Cyria Coentro, que este ano celebra 30 anos de carreira, vem colhendo os frutos de uma rica trajetória voltada para a arte de representar. Seja no drama (Era uma vez/ Entre Irmãs), na comédia (A Novíssima Poesia Baiana, com Los Catedrásticos), na poética (Love), na tragédia (As Bacantes), entre outros gêneros, a intérprete vem emprestando talento e versatilidade para o teatro, o cinema e a televisão.

Atualmente em cartaz com o espetáculo Animal (olhar serviço no final da matéria), Cyria acredita que a peça, "uma comédia drástica que põe o outro a pensar", vem agradando ao público, que tem marcado presença no teatro, principalmente pelo texto "que aborda a falência da educação".

Sua personagem, uma professora, espelha questões profundas que envolvem o docente e o aluno, a escola e a família, tecnologia e conteúdo, violência. "O lugar que o professor ocupa hoje é desumano. Ele é maltratado, não tem o respeito de ninguém e não tem quem lhe estenda a mão", verbaliza.

Protagonista

Cyria, que recebeu o Prêmio Braskem de Teatro 2014 na categoria atriz pelo espetáculo Love, está envolvida em outros projetos. Ela gravou O Avental Rosa, filme de Jayme Monjardim que foi escrito especialmente para ela e será lançado este ano.

No longa-metragem, pela primeira vez será protagonista. " Alice é uma cuidadora de pacientes terminais", afirma, contando que foram quatro semanas intensas de filmagens e ela estava em todas as cenas.

"Sou uma atriz movida por emoção. Funciono mais pela emoção do que pela técnica", revela. Sobre seu processo de trabalho, ela diz que se coloca sempre à disposição do diretor.

Na contramão de muitos que acreditam que o ator deve ser vaidoso, Cyria acredita que a vaidade é o maior inimigo do intérprete. "O ator tem que se desconstruir. Aceitar ficar feio, errar, aceitar com humildade que é apenas uma peça de uma engrenagem maior". Sábias palavras.

Outros projetos

E tem mais novidades: Cyria integra o elenco da novela da Globo O tempo não Para, de Leo Nogueira, escrita por Mário Teixeira. Na trama das 19 horas, Cyria Coentro vai interpretar uma faxineira de uma família que foi congelada por causa de um naufrágio e se descongela 132 anos depois.

Outro trabalho da artista está relacionado à série da Fox Ouro Branco, que "tem uma abordagem diferente do tráfico de drogas. Desta vez o que se foca é o olhar da sociedade, da família para a questão", frisa.

Mãe de duas filhas adolescentes (Maia e Aisha, respectivamente com 14 e 13 anos), Cyria, uma ariana com ascendente em escorpião, em meio à convulsão política do país se insere no grupo dos brasileiros que não confiam mais nos políticos:

"Do jeito que está, não dá para confiar mais em ninguém. Até porque a informação que recebemos está toda manipulada". E que papel gostaria de fazer? Os olhos claros de Cyria se acendem: "Meu sonho é fazer uma vilã".

>> Animal / Sexta e sábado, às 19h30. Até o dia 22 / no Teatro Sesc-Senac Pelourinho / Largo do Pelourinho, 19, Centro Histórico, R$ 20 e R$ 10 (meia)

