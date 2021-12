Taís Araújo revela que o bebê que está esperando é um menino

A atriz Taís Araújo revelou nesta segunda-feira, 17, que está esperando um menino e desmentiu o boato de que não queria saber o sexo do seu bebê. “É um menino. Sempre soube. Mas ainda não tem nome”, contou Taís, após a sessão para convidados da peça "Amores, perdas e meus vestidos", no Rio de Janeiro.



Segundo matéria divulgada no site EGO, a atriz contou ainda que a gravidez está tranquila. “Estou indo para o quinto mês e todos os dias converso com o meu bebê. Agradeço muito a ale por ser meu companheiro. Explico para ele que eu estou cuidando dele e ele precisa cuidar de mim”, disse.



Taís comentou ainda que vai continuar trabalhando até o último momento da gravidez e voltará logo em seguida. Esse é o primeiro filho dela com o ator Lázaro Ramos, mas a atriz já avisou que pretende ficar grávida novamente.

adblock ativo