Taís Araújo quer viver pepel de Xica da Silva nos cinemas

Taís Araújo mal acabou de viver a Helena de Manoel Carlos, na novela das oito "Viver a Vida", e já está pensando em novos trabalhos. A atriz declarou que tem vontade de reviver a personagem Xica da Silva. A novidade é que desta vez seria no cinema. "Gente, fazer um outro filme sobre a Xica é um desejo grande meu e do Jefferson D! Vamos ver se conseguimos realizar. Aviso se tiver novidade!", escreveu Taís em seu no Twitter, nesta segunda-feira, 31.



Taís interpretou Xica da Silva, em 1996, na extinta TV Manchete. A novela, como o mesmo nome da personagem, gerou polêmica por exibir imagens em que a atriz - na época com apenas 17 anos - aperecia seminua e em cenas sensuais e provocantes ao lado do ator Vítor Vagner.





A trama, escrita por Walcyr Carrasco, conta a história de uma escrava que virou rainha em pleno século XVIII. De personalidade forte, atrevida e muito inteligente, Xica conquistou um marido rico (Contratador João Fernandes), deixou de ser escrava e escandalizou a sociedade de sua época, movida pela cobiça do diamante.



Sucesso na TV, "Xica da Silva" chegou a ser exibida em reprise pelo SBT em 2005. A novela foi dirigida por Jeferson De e Cacá Diegues, o mesmo diretor do longa homônimo, de 1976, que tinha Zezé Motta como protagonista.



No cinema, o último trabalho de Taís Araújo foi no longa "A Guerra dos Rocha", em 2008. A atriz também atuou em "Nzinga" e "O Maior Amor do Mundo", ambos em 2006.



