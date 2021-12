Taís Araújo está grávida de Lázaro Ramos

A atriz Taís Araújo está grávida do primeiro filho com Lázaro Ramos. Segundo a coluna Glamurama, do Portal UOL, divulgada nesta quarta-feira, 22, a gravidez é recente, mas o casal prefere não saber o sexo do bebê, querem surpresa.

Taís e Lázaro Ramos retomaram recentemente o casamento de dois anos e sete meses, após alguns meses separados. Ainda segundo a coluna, o casal embarca para Salvador nos próximos dias, onde vão passar o reveillon.



Taís está escalada para o elenco de "Cordel Encantado", próxima novela das 18h da Rede Globo.

