Taís Araújo e Lázaro Ramos são cotados para atuar juntos em musical

O casal Taís Araújo e Lázaro Ramos é cotado para atuar como um par romântico no musical “Orfeu da Conceição”. De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira, 17, pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o trabalho deve estrear em setembro.

Taís Araújo, que acaba de interpretar Helena na novela Viver a Vida, teria sido convidada para assumir o papel de Eurídice. Já seu namorado Lázaro Ramos seria o protagonista do elenco.

O diretor Aderbal Freire-Filho não esconde a expectativa para unir a dupla no mesmo palco. “As conversas com a Taís estão bem avançadas. Com o Lázaro, depende de agenda”, disse.

