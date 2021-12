Taís Araújo e Glória Menezes deixam elenco de "Cordel Encantado"

Taís Araújo e Glória Menezes estão fora do elenco de “Cordel Encantado”, próxima novela das 18h da Rede Globo. A informação é da coluna de Flávio Ricco, do Portal UOL. Taís não participará da novela pois está grávida de dois meses, à espera do seu primeiro filho com o ator Lázaro Ramos, e Glória optou por priorizar o teatro nesse momento da carreira.

