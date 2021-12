Tabuleiro das Segundas reúne literatura e outras artes

Segunda-feira é dia de agendas abertas para conferir os compromissos da semana, de retomar a rotina, de voltar ao trabalho. A partir de hoje, entretanto, o dia tão temido por tanta gente ganha atrativos a mais: música, humor, literatura, teatro e debates. Isto por conta do projeto Tabuleiro das Segundas, com eventos gratuitos e abertos ao público, subdivididos em quatro ações mensais que acontecerão em dois pontos da cidade, alternados quinzenalmente: Entrelinhas, E Eu Com Isso?, MusicAll e CenaMix.

Nesta segunda, 1º, no Teatro Eva Herz (Livraria Cultura, Salvador Shopping) às 20 horas, o projeto estreia com o Entrelinhas, evento de literatura que, nesta edição, homenageia a vida e a obra da poeta Cecília Meireles. No mesmo lugar e no mesmo horário, na segunda-feira que vem, sempre na segunda do mês, é a vez de outra ação do projeto: E Eu Com Isso?, que busca promover um debate entre especialistas e artistas sobre temas polêmicos e problemas da cidade. Na primeira edição, do dia 08/10, o bate-papo terá como tema mobilidade urbana, e reunirá convidados como o especialista em planejamento de transportes Armando Branco, o professor de história Ricardo Carvalho e o cantor Adelmo Casé.

As duas segundas-feiras seguintes são dedicadas a expressões artísticas como música, dança, performance e teatro. O projeto desembarca na Praça Teresa Batista (Pelourinho) para duas ações: o MusicAll, com releituras de músicas clássicas e eruditas, e o CenaMix, um espaço para calouros mostrarem seus talentos.

No MusicAll, artistas e grupos dos mais variados estilos sobem ao palco para mostrar suas versões de canções clássicas, sempre acompanhadas por observações e curiosidades sobre o tema apresentadas pelo músico e professor da Escola de Música da Ufba Saulo Gama.

Para o CenaMix, as inscrições estão abertas de hoje até o dia 11, e podem ser feitas pelo preenchimento de uma ficha de audição no teatro Miguel Santana (Rua Gregório de Mattos, 49, Pelourinho), das 14 às 21 horas. A seleção está prevista para acontecer até o dia 16, e o CenaMix será comandado pela atriz Márcia Andrade, que assina apresentação e também curadoria do espaço.

Literatura

No Entrelinhas, evento de abertura do projeto Tabuleiro das Segundas, a noite é conduzida pelos atores Marconi Araponga, Mariana Moreno e Sônia Robatto. Também participam atores mirins do grupo Teca e Ingrid Steinhagen, responsável pelas intervenções musicais. "A ideia é apresentar para o grande público a vida e obra de autores consagrados, oferecer conhecimento acerca das obras literárias", conta Bianca Araújo, curadora e idealizadora do projeto Tabuleiro das Segundas.

Bianca explica que o projeto original sofreu diversas modificações para contemplar o maior número possível de expressões artísticas e conquistar uma fatia maior ainda do público. "Ampliamos para promover o acesso democrático ao entretenimento, à educação e à cultura ao maior número possível de pessoas, esse é o nosso grande objetivo. Queremos democratizar o acesso a produtos culturais de qualidade".

