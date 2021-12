SWU deverá ter noites temáticas na edição de 2011

O empresário Eduardo Fischer afirmou ao jornal O Estado de S. Paulo que fará uma segunda edição do SWU em outubro de 2011, muito provavelmente na mesma Fazenda Maeda, em Itu. Fischer já esboça o que quer em um próximo evento. "Não temos o compromisso com o rock, então penso em dividir as noites por gêneros musicais. Seria um dia para o hip hop, outro para o rock, outro para o pop, por exemplo." Outro ponto que quer crescer são os fóruns sobre sustentabilidade, aumentando capacidades nas tendas de 1 mil pessoas para 3 mil.







Sobre o acesso, muito criticado por fãs que andaram por horas para chegar ao local, Fischer tem planos de usar uma linha de trem que passa ao lado da fazenda e de disponibilizar até 40 trenzinhos para o transporte do estacionamento até o local dos shows. Ainda assim, relativizou: "No festival de Glastonbury (Inglaterra) as pessoas também andam muito." Para Fischer, a Fazenda Maeda foi aprovada para continuar sediando o SWU.









adblock ativo