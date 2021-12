Suplemento "A Coisa" foi um marco do humor gráfico

O inesquecível cartunista baiano Lage (1946-2006) gostava de citar uma frase de Woddy Allen: "O humor é uma forma de ver o lado engraçado de algo que na verdade é triste". Em 1975, Lage sabia muito bem quão triste era o momento pelo qual o Brasil passava.

Mesmo assim, juntou uma trupe de cartunistas atuantes na cidade e convenceu o jornal em que trabalhava - a Tribuna da Bahia - a publicar um suplemento semanal de humor, A Coisa, às sextas-feiras.

Antes mesmo de chegar às bancas, a empreitada foi alvo de suspeitas dos censores da ditadura. "O diagramador colocou, não se sabe se intencionalmente, ao lado da notícia que anunciava o pronunciamento em cadeia de rádio e televisão que seria feito pelo presidente Ernesto Geisel, um desenho anunciando A Coisa. Este desenho, feito por Lage, era um vaso sanitário, de onde saía um balão com os dizeres 'A Coisa vem aí' e utilizava a linguagem onomatopeica para produzir o barulho da descarga 'splosh''', conta o jornalista Gutemberg Cruz no seu livro Feras do Humor Baiano - Lage, Nildão e Setúbal (1997).

Claro que, na mente paranoica dos militares, aquilo só poderia ser intencional. "João Ubaldo Ribeiro, que na época era editor-chefe da Tribuna, me disse que Lage passou 'o resto da vida' prestando depoimento aos militares que achavam que foi intencional. Mas foi um descuido do diagramador", conta o jornalista e professor da Ufba Washington Souza Filho.

Biógrafo de Lage, Washington concluiu seu livro para a coleção Gente da Bahia, da Assembleia Legislativa, com previsão de lançamento para este ano.

"Mesmo depois deste incidente, a direção do jornal deu total liberdade à equipe do suplemento, que não teve um trabalho sequer censurado, apesar de ser rotina nas redações a chegada de bilhetes proibindo determinadas notícias", continua Gutemberg.

Marco do humor e do cartum na Bahia, o suplemento A Coisa durou 26 números, até ser reduzido a uma página semanal durante 11 edições e finalmente ser extinto em março de 1976.

A camisa listrada de ACM

Mas Lage e parceiros não recuaram. Criaram o jornalzinho Coisa Nostra, com reportagens e cartuns. "O editorial do número um alertava que 'o importante é que o riso não fique na boca. Ele tem que dar uma chegadinha na consciência'", conta Gutemberg.

O curioso é que Lage estava longe de ser um humorista panfletário. "A crítica (de Lage) era mais de comportamento do que politica. Ele era um crítico do cotidiano", diz Washington. Ainda assim, o cartunista foi alvo de censura até mesmo no pós-ditadura.

Em setembro de 1992, Antonio Carlos Magalhães requereu "direito de resposta" ao Tribunal Regional Eleitoral por causa de uma charge que mostrava ACM e seu então candidato a prefeito de Salvador, Manoel Castro, usando suas características camisas listradas.

"(..) Insistiram em achar que a charge, publicada na primeira página da edição de 30 de agosto, os caracterizou como presidiários", escreve Gutemberg. Felizmente, o requerimento foi indeferido após a discussão ir parar no Tribunal Superior Eleitoral.

