Superman desenvolve poder de wi-fi em novo quadrinho

A última edição do quadrinho do Superman surpreendeu muitos leitores. Isso porque o homem de aço desenvolveu um poder, no mínimo, inusitado. Agora, ele tem o poder de wi-fi.

A descoberta da nova habilidade foi divulgada na edição 49 da Action Comics, que saiu nesta quarta-feira, 3, nos EUA.

Na história, depois de perder mais uma vez os poderes, o super herói consegue escapar de uma cela de kriptonita, mas seu organismo acaba absorvendo o mineral.

Apesar do sofrimento - já que a pedra é o seu ponto fraco -, Superman acaba tendo a superaudição modificada e ele consegue sentir transmissões, ondas de energia e sinais de rádio. Resumindo, wi-fi.

