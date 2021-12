Sucesso nos anos 80, banda norueguesa A-ha retoma carreira

A banda norueguesa de pop A-ha, que vendeu mais de 35 milhões de discos desde que fez sucesso, nos anos 80, anunciou nesta quarta-feira que está de volta após cinco anos de separação.

Os membros do grupo decidiram dissolver a banda em 2010, na sequência de uma turnê mundial chamada "Ending On A High Note".

Naquele momento, o tecladista Magne Furuholmen tinha descartado, em definitivo, um retorno com os companheiros de banda. "É mais provável que o ABBA volte a se reunir", declarou a um jornal local.

O trio anunciou que vai lançar seu décimo álbum, "Cast In Steel", em setembro, e planeja uma turnê por Alemanha, Áustria e Suíça, no ano de 2016.

"Se temos mais coisas a dizer, por que não fazer isso?!" - declarou o guitarrista Paul Waaktaar-Savoy em coletiva de imprensa em Berlim.

A banda chegou ao topo das paradas de sucesso em 27 países, com a canção "Take on Me" (1985).

Em meados da década de 90 o grupo se separou, com o vocalista Morten Harket iniciando uma carreira solo, mas a banda voltou a se reunir no ano 2000.

Relembre o sucesso Take on Me

