Sucesso de audiência, 'Senhora do Destino' volta a ser reprisada

A novela Senhora do Destino voltará a ser exibida no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo. A informação foi dada inicialmente no Twitter do ator José de Abreu e confirmada pela emissora na tarde desta quarta-feira, 23.

Senhora do Destino ficou no ar de 28 de junho de 2004 a 12 de março de 2005, tendo 221 capítulos. Foi escrita por Aguinaldo Silva e teve direção geral de Wolf Maya, com Susana Vieira, Renata Sorrah, Eduardo Moscovis, Leandra Leal, José Wilker, Letícia Spiller, Leonardo Vieira, Carol Castro, Dado Dolabella, Débora Falabella, Marcello Antony, Tania Khalill, José de Abreu, Elizângela, José Mayer, Carolina Dieckmann e Renata Sorrah nos papéis principais.

Esta será a segunda reprise da novela, que já foi ao ar de 2 de março a 21 de agosto de 2009, em 123 capítulos, no mesmo Vale a Pena Ver de Novo.

adblock ativo