Subúrbio Ferroviário recebe apresentações de música erudita

No mês de novembro, duas cameratas, como são chamados pequenos grupos que praticam e executam música clássica, se apresentam gratuitamente no Subúrbio Ferroviário de Salvador, como ação integrante do projeto Sextas Instrumentais, realizado em parceria entre a Secult e a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba).

O Espaço Cultural Alagados recebe o Sexteto Opus Lumen no dia 13, às 15h. Dia 27, no mesmo horário, será a vez do Quarteto Novo apresentar seu repertório no Centro Cultural de Plataforma.

Os concertos têm caráter artístico-pedagógico e se caracterizam pela execução de um repertório que mescla a música erudita e popular, intercaladas com a explicação sobre as obras, seus compositores e período histórico em que foram criadas, entre outras abordagens.

Quatro cameratas fazem parte do projeto Sextas Instrumentais - Opus Lúmen, Quadro Solar, Quarteto Novo e Bahia Cordas. O projeto foi organizado de forma que todos os grupos circulem pelos espaços culturais participantes. O propósito da ação é promover o diálogo do público com o universo da música clássica.

