Substituta de "Passione", "Lado a Lado" terá elenco de peso

A novela “Lado a Lado”, de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, que vai substituir “Passione” no horário nobre da Rede Globo, já está com o elenco quase todo escalado. Segundo a coluna de Flávio Ricco, publicada no Uol, o diretor da trama, Dennis Carvalho, já fechou o elenco que fará parte do núcleo principal.

Antônio Fagundes, Glória Pires, Fábio Assunção, Lázaro Ramos, Natália do Vale, Eriberto Leão, Camila Pitanga, Ana Paula Arósio e Deborah Secco, além de outros, já estão confirmados. Falta somente escolher os lançamentos, que são os atores novos, como adolescentes, que trabalharão na novela. Ainda segundo o colunista, a produção faz testes com os candidatos.



Com estreia prevista para janeiro de 2001, "Lado a Lado" começa a ser gravada em setembro deste ano. Uma das informações que já se tem da história é que o baiano Lázaro Ramos vai viver um galã. O personagem do ator será disputado pelas atrizes Deborah Secco Camila Pitanga.



De acordo com o Jornal O Dia, o personagem do baiano vai ser um homem rico, bem sucedido e poderoso.

