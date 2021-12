Suassuna passa bem após sofrer aneurisma cerebral

O motivo do mal-estar do escritor paraibano Ariano Suassuna foi um aneurisma cerebral, conforme diagnóstico do Real Hospital Português, no Recife, onde ele está internado desde o início da tarde de quinta-feira, 29. O aneurisma, detectado após um exame de arteriografia cerebral feito neste sábado, 31, já foi tratado. De acordo com o hospital, Suassuna passa bem e está consciente. No entanto, não há previsão de alta.

É a segunda internação em menos de um mês do autor da obra Auto da Compadecida. No dia 27 de agosto, ele teve alta após sete dias internado, em virtude de um infarto. Na quinta-feira, 29, Suassuna voltou ao hospital após sentir-se mal.

