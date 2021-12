Stylist do Esquadrão da Moda revela como se vestir bem

O caminho trilhado pelo pernambucano Arlindo Grund no mundo da moda mistura informação, imagem e democracia. Com a mesma rapidez com que a engrenagem do universo fashion gira, Arlindo se tornou apresentador da versão brasileira do programa Esquadrão da Moda. A atração é exibida no SBT sempre aos sábados, às 20h30. Com pós-graduação em marketing pela Faculdade Getúlio Vargas (FGV) e mestrado em comunicação pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), o stylist e consultor sempre buscou vincular a moda ao ambiente acadêmico. Nesta semana, Arlindo Grund lança um dos resultados de toda essa trajetória de experiência: o livro Nada Para Vestir - Aproveite Ao Máximo Seu Guarda-Roupa e Arrase Em Qualquer Situação. A publicação, que chega às livrarias de todo país pela editora Planeta, busca condensar muitas informações do mundo fashion de maneira democrática e sem complicações.

Quando você começou a trabalhar com moda?



O primeiro passo aconteceu na década de 1990 quando fazia produção de moda. Morava no Recife, então fazia muitos trabalhos para campanhas publicitárias e filmes. Quando algumas revistas paulistas apareciam pelas bandas do nordeste, eu era responsável pela produção dos editoriais de moda. Então, durante 20 anos trabalhei nessa área. Em 2003, fui para São Paulo e comecei a atuar na competitiva cena de moda paulista. A partir daí, passei a trabalhar como stylist freelancer em revistas como Estilo, Marie Claire e Boa Forma.

Como surgiu o convite para apresentar o programa Esquadrão da Moda?



A diretora de núcleo de revistas femininas da editora Abril me falou que o SBT iria produzir um programa de moda e que ela tinha me indicado. Só que eu morria de vergonha da câmera. Eu pensei: "bom, não vou ter tempo de fazer teste de televisão". Continuei viajando e fazendo matérias para revistas. Depois de pouco tempo, o diretor do SBT me liga dizendo que, apesar de já estarem com os nomes definidos para o programa, ele queria me conhecer. Fui lá no outro dia pela manhã. Fiz um teste e no mesmo dia me ligaram dizendo que o Silvio Santos tinha adorado meu trabalho. Assinei o contrato e pedi 15 dias para organizar minha vida. Aí no dia 18 de setembro de 2008 comecei a gravar feito um louco e não parei mais.

As participantes do programa mudaram sua visão?



Sem dúvidas. As participantes do Esquadrão me fizeram olhar a moda de uma maneira diferente. Por conta do trabalho nos editoriais, sempre busquei qual seria o resultado imagético que aquela roupa poderia me dar. Mas, também pensava como isso poderia chegar à vida real. Com a atração, mudei minha visão. Em certas gravações, por exemplo, não posso falar o que está rolando nas passarelas porque pode não ter nada ver com a participante.

Quando você decidiu escrever o livro Nada Para Vestir?



Há quatro anos, com o passar do tempo no Esquadrão, comecei a sentir necessidade de fazer um livro. Nunca tive a vaidade de fazer livro ou coisa do gênero. Mas, precisava documentar toda aquela informação armazenada no meu hardware. Além disso, gosto de pensar no valor agregado que a roupa pode dar. Eu tinha muita sede de trazer essas informações. Percebi que a linguagem coloquial atingia muita gente e também por isso criei um site. Comecei a falar de moda de uma maneira simples.

Que tipo de informação o livro traz para o leitor?



O nome do livro, por exemplo, veio dessa sensação que as pessoas têm de abrir o armário e dizer: "hoje eu não tenho nada para vestir". E, na verdade, você tem tudo. Basta abrir um pouco sua cabeça e entender que ali estão as roupas que têm sua identidade. As pessoas podem brincar com o guarda-roupa, mas, em geral, ficam aprisionadas à imagem da revista ou da personagem da novela. Muitas vezes essa imagem não tem absolutamente nada a ver com sua personalidade. Aí você vira uma vítima da moda e se torna uma potencial participante do Esquadrão.

Como o livro está dividido?



Organizei o livro em pessoa física e jurídica. É a coisa mais fácil do mundo. Dentro de pessoa física, é possível encontrar um guarda-roupa multitarefas para compromissos, como festas, casamentos ou eventos com as amigas. Depois passo para pessoa jurídica, onde explico um pouco da importância da imagem empresarial.

Você traz referências do mundo acadêmico?



Por toda publicação há um seção chamada Te Contei, onde apresento algumas curiosidades históricas. Então, trago tópicos com curiosidades, como a história da jaqueta perfecto, o simbolismo da cor branca e a história da marca Chanel.

Qual a importância de valorizar a identidade pessoal?



Acho que a identidade pessoal está acima de tudo. O momento que a gente vive na moda é de democracia. Qualquer pessoa pode se vestir bem com o dinheiro que tem nas mãos, seja comprando na loja mais chique ou na esquina da sua casa. Além de olhar as tendências, é preciso aproveitar ao máximo aquilo se que tem dentro do armário.

