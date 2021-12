Sting lança coletânea de sucessos antigos com arranjos de orquestra

Para Sting, a música é sua "religião" e seu "grande amor". E "surpreender as pessoas o tempo todo" é o que tenta fazer com "Symphonicities", uma coletânea de antigos sucessos com arranjos de orquestra reunidos em um álbum que começará a ser vendido nesta terça-feira, 13.



A coletânea inclui músicas de discos tanto de sua carreira solo - como "Englishman in New York" ou "She's too good for me" - quanto de seus tempos de The Police - como "Roxanne" ou "Next to you" -, apesar de o cantor responder com um "não" quando é questionado sobre se sente saudades de sua antiga banda.

