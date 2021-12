Sthefany Brito pode estar de novo amor

O divórcio com o jogador do Milan, Alexandre Pato, nem foi assinado ainda e Sthefany Brito já pode estar com um novo amor. Segundo o site da revista italiana "Stadio Sport", a atriz está namorando o zagueiro brasileiro Marcus Diniz, que pertence ao Milan, mas está atualmente emprestado ao Livorno.

"Só posso dizer que Alexandre faz parte do meu passado. Não quero falar mais sobre isso. O Marcus agora é meu presente e meu futuro. Só posso dizer que ele (Pato) inicialmente me tratou muito bem como Marcus agora. Quando o encontrei, nunca ninguém tinha me tratado daquele jeito", disse Sthefany para o site italiano.

Pato e Sthefany se casaram em julho de 2009, no Rio de Janeiro, e festejaram a união nos salões do Copacabana Palace, em uma recepção avaliada em R$ 1 milhão. Mas a vida de casado acabou antes mesmo de fazer aniversário. O motivo do fim do relacionamento teria sido a mudança de comportamento de Pato, que, lesionado, acabou tendo poucas chances de ir à Copa do Mundo, se tornando figurinha fácil nas noitadas de Milão, na companhia de amigos, como o jogador Ronaldinho Gaúcho.



Agora, Sthefany e Pato passam por um divórcio litigioso, já que ambas as partes não conseguiram entrar em acordo. O pedido do divórcio foi feito pelo jogador no dia 29 de abril. Pato e a atriz se casaram com separação total de bens.





