O cantor Stevie Wonder fez um dueto com o músico João Filho em uma rua de Brasília no último domingo, 8. O músico americano estava em uma confeitaria lanchando com a equipe quando o piauiense João o reconheceu e começou a tocar saxofone.

O segurança de Wonder disse que o brasileiro chamaria a atenção se tocasse Garota de Ipanema. Foi o suficiente para Stevie Wonder pedir uma gaita e acompanhar João no clássico de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Eles também tocaram juntos Wave. O cantor americano estava em Brasília onde fez um show no sábado, 7.

Assista abaixo a apresentação da dupla:

Da Redação Stevie Wonder toca Garota de Ipanema na rua de Brasília

