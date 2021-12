Steven Tyler diz que gravará novo disco do Aerosmith

O vocalista do Aerosmith Steven Tyler disse nesta terça-feira que a banda começaria a trabalhar em seu novo álbum de estúdio, e prometeu que seu novo trabalho como juiz do "American Idol" não atrapalharia na produção.



"Certamente estivemos compondo", disse Tyler, de 62 anos, a jornalistas. "Eu sei que (o guitarrista) Joe (Perry) tem alguma coisa e eu já tenho várias músicas que escrevi para solo ou para o Aerosmith, e no próximo sábado, nós começamos."



Ele disse que seus colegas de banda se juntarão a ele em Los Angeles, onde ele gravará "American Idol". A 10a temporada do programa estreia nesta quarta-feira nos Estados Unidos. Na semana passada, ele disse que o Aerosmith faria uma turnê no Japão e na América do Sul no final do ano, depois que seus compromissos com "American Idol" tiverem terminado.



"O que você ouve na imprensa sobre o Aerosmith atrapalhando o 'American Idol', simplesmente não é o caso," acrescentou, na terça-feira.



O Aerosmith vendeu mais de 150 milhões de álbuns desde a formação da banda nos anos 1970, mas um desentendimento entre Tyler e seus colegas de banda ameaçou romper os "Bad Boys de Boston". Em 2009, as frustrações internas aumentaram quando Tyler caiu do palco no meio de uma música, pondo fim à turnê de verão da banda.

