Um dos maiores guitarristas da atualidade, o americano Steve Vai tem um encontro nesta quarta-feira, 1º, com músicos e público baianos no Candyall Guetho Square. Numa realização da Pracatum Escola de Música e Tecnologias, ele ministra, a partir das 19 horas, o workshop Alien Guitar Secrets, no qual, além de ensinar técnicas de guitarra, fala sobre teoria e mercado de produção musicais. O evento será coroado por uma jam session com a participação de músicos da Bahia.

"Além de ser doutor em música, conhecer muito de tecnologia e ser projetista de instrumentos, Steve Vai é muito focado no mercado de música em geral e ligado a fábricas de instrumentos e acessórios como Ibanez e Ernie Ball", diz o diretor da Pracatum, Gerson Silva. "Então, participar de um evento como este significa ter acesso a todas estas informações e conhecer quais os caminhos para ter credibilidade junto a estas empresas, pois nós da Pracatum entendemos a formação do músico de uma forma ampla, como sendo ele mesmo uma empresa".

O workshop, segundo ele, começa com Steve Vai tocando a guitarra, enquanto as pessoas vão entrando. Estas poderão levar também seus instrumentos. "Ele traz um computador com temas pré-gravados e também com seus discos e um set up montado especialmente para as pessoas que irão tocar", diz Gerson.

Um tradutor de inglês intermediará as falas entre o músico e a plateia. Na jam session, participarão três músicos locais sorteados numa promoção da rádio on-line Rock Freeday e outros escolhidos na hora pelo próprio Vai.



Já no encerramento, as pessoas que adquiriram o ingresso Vip terão um momento com o guitarrista, para tirar fotos e obter autógrafos.



Confira um pouco mais do trabalho de Steve Vai:

Eduardo Bastos Steve Vai faz aula e jam com músicos locais no Candeal

Herói da guitarra

Steve Vai faz parte de uma geração que inovou o estilo de tocar guitarra a partir do final dos anos 1970 e que conta ainda com nomes como Eddie Van Halen e Joe Sartriani (do qual foi aluno). No início dos anos 1980 colaborou com Frank Zappa. Versátil, gravaria mais tarde também com o ex-Sex Pistols John Lydon, no disco Album (1986), de sua banda Public Image Ltd.

Vai integrou grupos como Alcatrazz, mas a grande popularidade veio a partir de 1985, quando fez parte da banda de David Lee Roth, ex-vocalista do Van Halen. Tocou também com o Whitesnake, enquanto seguia uma carreira solo basicamente instrumental em que registrava sua técnica impressionante em discos como Passion and Warfare, Sex & Religion e Alien Love Secrets.

Seu estilo é uma mistura de blues, rock, fusion, vanguarda e música experimental. Em 1986, Vai participou do filme Croosroads, no qual faz um famoso duelo de guitarra com o garoto Ralph Macchio (dublado por Ry Cooder). Este ano, ele toca no Rock in Rio (dia 25/9) com a Camerata Florianópolis.

