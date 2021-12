Steve Harrington surpreende na 2ª temporada de Stranger Things com mudança de visual

Um dos maiores destaques durante a nova temporada de Stranger Things foi, com certeza, a evolução de Steve Harrington. O personagem de Joe Keery ganhou mais espaço na série e se tornou um dos queridinhos dos telespectadores. Durante um dos episódios, Steve divide o segredo para o seu cabelo volumoso - hit dos anos 1980, período que a série se passa. O adolescente, com vergonha, conta que o spray de cabelo da atriz Farah Fawcett é o responsável pelo seu visual.

Em entrevista para o site Refinery 29, a cabeleireira oficial do seriado, Sarah Hindsgaul, dividiu como ela realmente chegou até o look do personagem. A inspiração vem de membros de bandas dos anos 1980 e não é necessário usar extensões no cabelo de Joe Keery. "Nós usamos produtos da Kevin Murphy, que agora Joe também usa fora do estúdio, porque está completamente convencido que é a única coisa que funciona em seus fios. É uma cera seca, chamada Night Rider. Usamos na parte de trás e nas laterais para conseguir a textura", contou a cabeleireira.

"Joe costuma roubar a cera do estúdio, então preciso ficar comprando mais! Ele me diz: 'eu preciso disto em casa também!'. Nós tentamos 15 produtos diferentes antes de encontrar o que realmente funcionasse, que ficasse suave, mas tivesse textura o suficiente para segurar para cima", explica Sarah.

adblock ativo