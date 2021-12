Stênio Garcia e mulher voltam para casa após exames médicos

O ator Stênio Garcia e a mulher Marilene Saade estão passando por momentos difíceis em relação a saúde. O casal está com com suspeita caxumba e meningite.

Nesta segunda-feira, 21, Stênio e Marilene foram até a Clinica São Vicente, na Gávea, no Rio de Janeiro, e passaram o dia fazendo exames. Conforme a assessoria informou ao Portal A TARDE, os dois só foram liberados pelos médicos pela tarde, quando já estavam medicados.

O caso do ator parece estar mais sério, a infecção tem se agravado e, com o rosto inchado, ele está sem conseguir ouvir. Assustada e preocupada, Marilene decidiu desabafar no Instagram.

"Ele (Stênio) não está ouvindo nada, 100% surdo. Estou muito nervosa", relatou.

A assessoria do ator não confirmou se eles poderiam ter contraído meningite, já que o resultado dos exames deve sair pela tarde.

adblock ativo