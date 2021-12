Stela tenta seduzir Agnello mais uma vez

Inconformada com o namoro da filha com Agnello (Daniel de Oliveira), Stela (Maitê Proença) tentará mais uma vez seduzir o italiano. No capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 04, a esposa de Saulo (Werner Schünemann) aproveitará a presença do jovem em sua casa para revelar que ainda é apaixonada por ele.







Agnello perguntará se foi Stela quem armou um falso flagrante para que Lorena (Tammy Di Calafiori) o encontrasse com Lia (Juliana Didone) em seu apartamento. Ela confessará que planejou a armadilha que acabou provocando o fim do namoro da filha. O filho de Totó (Tony Ramos) ficará desapontado e dirá a Stela que a história deles já acabou.









Italiano irá até a casa da namorada e encontrará a mãe dela, com quem se envolveu quando chegou ao Brasil

Stella tentará beijar o italiano, mas ele afirmará que pretende continuar com Lorena

