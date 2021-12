Stanley Jordan é uma das atrações de festa no projeto Tamar

Uma dos mais reconhecidas instituições de proteção às tartarugas marinhas e aos oceanos, o Projeto Tamar reafirma sua forte ligação com a música em mais uma apresentação do guitarrista norte-americano Stanley Jordan, hoje, 20 horas.

O palco do Projeto em Praia do Forte recebe o músico pela segunda vez (a primeira foi em 2012), acompanhado dos brasileiros do Dudu Lima Trio, com show de abertura do contrabaixista baiano Luciano Calazans, que comemora seus 30 anos de carreira. O evento tem o patrocínio da Petrobras.

"Stanley é um velho amigo do Tamar, então é sempre uma ocasião de muita alegria tê-lo aqui conosco", afirma Guy Marcovaldi, oceanógrafo fundador do Tamar. O guitarrista, famoso pelo domínio da técnica do tapping (o dedilhado nas cordas sobre o braço da guitarra), vai aproveitar o show para gravar ao vivo duas faixas para um álbum a sair em breve, em parceria com o Dudu Lima Trio e Milton Nascimento: Tamarear e Bella Fonte.

"Há algum tempo percebemos que a música é uma ferramenta de sensibilização muito forte e eficaz para a conservação das tartarugas. Por meio da música, temos conseguido sensibilizar bastante o público", afirma Guy.

O próprio fundador é autor de Tamarear: "Tenho esse prazer de ser músico. Nem sabia que era, mas quando a tartaruga começou a precisar, descobri que era e fiz essa música", afirma Guy.

Tartaruga ao mar

Antes do show, às 17 horas, espectadores já no local terão a oportunidade de assistir outro tipo de espetáculo. Um espécime de tartaruga marinha, um macho com 130 kg e mais de um metro de casco, será devolvido ao mar.

O bicho passou por um longo período de reabilitação no Tamar depois de ser resgatado preso a redes de pesca. Os músicos prometem uma trilha sonora especial ao vivo, para ilustrar o trajeto da tartaruga até o mar.

