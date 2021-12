Stallone e Pabllo Vittar são os nomes mais pesquisadas por brasileiros em 2018

O Google divulgou nesta quarta-feira, 12, o ranking de personalidades mais procuradas em 2018. Nas buscas feitas por brasileiros, Sylvester Stallone foi o artista mais digitado na ferramentas.

Um dos motivos apontados para o resultado teria sido uma notícia falsa sobre um tratamento de câncer terminal e, em alguns casos, especulações sobre a morte do ator. Stallone também está em evidência pela conclusão da sequência de filmagens de Rambo, que deve ter estreia em 2019. A despedida do boxeador Rocky Balboa em Creed 2 também marcou 2018 para ele.

Pabllo Vittar é o segundo nome mais pesquisado por brasileiros. Ela ganhou destaque ao aparecer no clipe de Anitta, Sua Cara, e, na sequência, pelo lançamento do álbum Vai Passar Mal.

A terceira personalidade mais procurada no Google no País também é brasileira: MC Loma, que foi impedida de fazer show por não estar matriculada na escola. "Se tivesse dinheiro, pagaria uma escola particular", disse na época.

A duquesa de Sussex também aparece como uma das personalidades mais procuradas. Meghan Markle anunciou, em outubro, que estava grávida. Imediatamente, as apostas pelo nome do herdeiro ou da herdeira começaram e a procura por notícias relacionadas a ela aumentou.

Roger Waters também foi muito buscado por internautas brasileiros. O músico ganhou destaque ao fazer uma série de atos políticos em shows no Brasil.

Pela ordem, as personalidades mais procuradas no Google em 2018: Sylvester Stallone, Pabllo Vittar, MC Loma, Meghan Markle, Roger Waters, Letícia Almeida, Douglas Sampaio, Tata Amaral, Cristiane Machado e Priscila Tossan.

