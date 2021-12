Stallone dá calote de R$ 3,8 mi em produtora do Brasil

A produtora de Fernando Meirelles, a O2, afirma que Sylvester Stallone não pagou R$ 3,8 milhões referentes a serviços prestados para o filme “Os Mercenários”, dirigido pelo astro de “Rambo”, segundo informações publicadas nesta quarta-feira, 04, na Folha de S. Paulo. A empresa não informou se entrará na justiça para cobrar o valor.



Responsável por filmes como "Cidade de Deus" e "Ensaio sobre a Cegueira", a produtora afirmou que a quantia deveria ter sido quitada desde o ano passado, quando gravações foram realizadas no Rio de Janeiro. Algumas pessoas que trabalharam para “Mercenários” já tinham se queixado sobre a falta de pagamento em junho de 2009.

Stallone durante as gravações de "Os Mercenários", que estreia no Brasil na próxima semana



Protagonizado por Stallone, o filme conta ainda no elenco com Arnold Schwarzenegger, Jason Statham e Bruce Willis, além da brasileira Gisele Itié. O longa-metragem conta a história de caçadores de recompensas em busca de um ditador da América do Sul e entra em cartaz no dia 13 de agosto nas salas brasileiras.

