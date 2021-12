Spice Girls farão reality para buscar nova integrante

As Spice Girls Geri Halliwell, Emma Bunton e Melanie B decidiram persistir com os planos de remontar o grupo mesmo com as ausências de Victoria Beckham e Melanie C, que optaram por ficar de fora. Para isso, organizarão nada menos que um reality show em parceria com a BBC para encontrar uma nova componente para o grupo.

A ideia, de acordo com o Daily Mail, é de gravar o programa para cinco noites consecutivas no mês de abril, e em seguida uma grande escolha final transmitida ao vivo pelo canal britânico.

A vencedora se juntaria ao grupo para um show no Hyde Park no próximo mês de julho, quando completam 21 anos de seu primeiro grande hit, Wannabe.

