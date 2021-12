Há cinco anos, mais precisamente em 23 de julho de 2011, a música perdia o talento e a irreverência da cantora e compositora britânica Amy Winehouse. Famosa por uma voz marcante, letras autobiográficas e as apresentações explosivas, uma das suas performances mais emblemáticas foi registrada no DVD Back to Black. Configurado de forma fiel ao show original, o espetáculo Back To Amy - Tributo a Amy Winehouse, chega a Salvador neste fim de semana.

As apresentações acontecem nesta sexta e sábado, às 21h, e domingo, 20h, no Cine-teatro Casa do Comércio, comandada pela catarinense Bruna Góes. A cantora, também de voz marcante, ficou conhecida nacionalmente após a participação na segunda edição do talent show The Voice Brasil.

Embora sempre estivesse ligada ao mundo da música (seu avô materno, Floriano Rosalino, é violonista erudito), a ex-estudante de publicidade, de 23 anos, não pensava cantar profissionalmente. Sua carreira começou aos 17, quando foi convidada a participar de um projeto em homenagem a cantora britânica, devido a sua semelhança física. Por ser uma referência musical muito forte na sua vida, Bruna aceitou o desafio.

"As pessoas começaram a nos comparar quando o clipe Rehab estourou no Brasil. Eu sempre fui muito fã da Amy, desde os meus 12, 13 anos. A conheci antes mesmo do seu premiado álbum Back To Black ser lançado", diz.

Segundo Bruna, o tributo conta com todos os elementos do famoso DVD. Dos instrumentos e até mesmo com a performance dos backing vocals. "Somos em dez músicos em cima do palco, contando comigo. A banda, o cenário e os figurinos foram selecionados de forma que representasse fidedignamente o que era o show da Amy" .

Carolina Ferrari "Sou muito coração", diz Bruna Góes, ex-The Voice Brasil

A intérprete buscou estudar os trejeitos, o timbre e características da estrela, a fim de emocionar os telespectadores. A semelhança é tão impressionante que atraiu até mesmo a atenção de algumas personalidades internacionais, como Zalon Thompson, o backing vocal original de Amy.

"Eu não penso sobre isso. Procuro focar em entregar um bom trabalho e me doar 100% aquilo que me propus fazer. Sou perfeccionista, mas ao mesmo tempo sou muito 'coração', e acho que as pessoas conseguem sentir essa minha transparência no palco. Acho que a nossa conexão tem sido linda, minha com o público. Normalmente, sinto como se o nosso show fosse uma conversa sincera, descontraída e amorosa, de fã para fã".

Para Bruna, a perda da cantora é irreparável, e lhe faltam palavras para expressar a sua relação com a obra da artista. " ...já desisti de tentar sintetizar o que ela realmente significa ...Eu a acho um gênio. O trabalho dela todo é muito especial, muito único, irreverente e autêntico. A Amy foi uma grande romântica não muito bem compreendida, que teve a coragem de cantar seu 'diário pessoal' ao mundo todo, e infelizmente, ser julgada de forma equivocada por isso".

