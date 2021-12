Soteropolifônica estreia na reabertura do Parque da Cidade

Projeto do coração da dupla de maestros Ubiratan Marques e Luciano Calazans, a orquestra Soteropolifônica faz sua estreia neste sábado, 4, em grande estilo, durante a reinauguração do Parque da Cidade.

Noticiada com exclusividade pelo Caderno 2+ em fevereiro último, a criação da Soteropolifônica é a proposta de Calazans e Marques para uma orquestra municipal, com a cara multicultural da cidade.

Além de instrumentos sinfônicos típicos, ela também conta com instrumentos elétricos e percussão de terreiro, tudo em favor de um repertório que contempla erudito e popular: samba, rock, axé.

No concerto de estreia, a orquestra contará com participações de estrelas da música baiana como Saulo Fernandes, Lazzo, Gerônimo, Belô Veloso, Taís Nader e Denny (Timbalada). "Saulo canta uma música de minha autoria e Alegre Menina, de Dori Caymmi e Jorge Amado. Já Lazzo canta Me Abraça e Me Beija e Negrume da Noite", diz Calazans.

O repertório ainda conta com Sociedade Alternativa (Raul Seixas e Paulo Coelho), A Rã (João Donato e Caetano Veloso) e o primeiro movimento dos Concertos de Brandenburgo (Bach), entre outras.

"A música do Raul mostra o propósito real da orquestra, que é dialogar com qualquer gênero, do heavy metal ao samba. A Rã já é um hit dentro do grupo, o pessoal adora tocar e cantar. Aliás, em muitas peças os músicos cantam, aconteceu naturalmente", diz.

"O repertório tem arranjos meus e de Bira. Nós dois nos revezamos na regência. Na abertura, faremos uma performance em duo, comigo no baixo e ele no piano", detalha.

Padrinhos e apoio

Ainda sem contar com um patrocinador fixo para a orquestra, Calazans conta que "o grupo saiu pela boa vontade dos seus membros, todos trabalhando por um ideal".

"Já tivemos reuniões com secretários da Prefeitura, pessoal da Saltur, que nos convidou para a reinauguração do Parque e tudo, mas ainda não tem nada oficializado. Mas acredito que estamos perto disso, está em andamento, porque há interesse de várias partes, tanto do setor privado quanto publico", relata Calazans.

Por enquanto, o maior apoiador da orquestra tem sido mesmo Carlinhos Brown, que cedeu seu Candyall Ghetto Square para os ensaios semanais do grupo. "O Carlinhos é um padrinho para a Soteropolifônica. Ele gostou muito da ideia, do formato e da proposta, então nos ofereceu o Candyall para ensaiar desde março. Ele e João Américo, que também tem nos apoiado", conta.

"Quanto a algum tipo de chancela do poder público, sei que existe interesse. Talvez este concerto seja a oportunidade de mostrar o que é a Soteropolifônica, seu potencial e diferencial", acredita Luciano.

No palco do Anfiteatro Dorival Caymmi, a orquestra se apresentará pela primeira vez ao público baiano com 53 músicos em ação. "Só por que não cabe no espaço, porque já contamos com mais de 60. A Soteropolifônica é hoje a maior orquestra popular com elementos sinfônicos do Norte e Nordeste", afirma. Em julho, a Soteropolifônica fará ensaios semanais abertos, no Candyall Ghetto Square.

