Sony anuncia Cristiana Arcangeli no reality Shark Tank Brasil

Depois de anunciar Sorocaba, da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, como um dos tubarões do reality Shark Tank Brasil, a Sony divulgou o segundo nome dos jurados do programa: Cristiana Arcangeli. A empresária tem uma trajetória de sucesso no segmento de moda, beleza e bem-estar.

Durante a carreira, Cristiana ganhou 26 prêmios nacionais e internacionais. Foi eleita "Personalidade do Ano pelo Governo do Estado de São Paulo, vencedora do Prix Veuve Clicquot de la Femme d'Affaires, além do Mulher Mais Influente do País, dado pela Forbes.

O programa, produzido pela Floresta Produções, estreia no Canal Sony no dia 13 de outubro, às 21h. A proposta é que os participantes vendam suas ideias para os tubarões, os jurados, e, se eles gostarem, investem no candidato.

