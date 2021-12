Sonia Braga recusa papel de vilã na Globo por causa de cachê baixo

Sônia Braga, que iria interpretar a vilã da minissérie "Lara com Z", da Rede Globo, foi substituída por Eliane Giardini depois de recusar o cachê oferecido pela emissora. Segundo a atriz, a empresa ofereceu um cachê menor do que o que recebeu para fazer a novela "Páginas da Vida" em 2006.



De acordo com publicação da Folha de São Paulo, o autor da série, Aguinaldo Silva polemizou o caso ao afirmar no seu Twitter que Sônia Braga havia deixado o elenco por ter pedido um cachê internacional.

Incomodada, a atriz usou o Facebook para responder à intriga e comentou que Aguinaldo não deveria receber as informações corretas sobre as negociações com a emissora.



"A verdade é que recebi da Globo uma oferta que me pareceu, no mínimo, indelicada: me propunham um salário menor do que o que recebi para fazer 'Páginas da Vida', cinco anos atrás. A minha dignidade profissional é que não me permitiu aceitar, embora quisesse muito trabalhar com ele e com Wolf Maya", diz a nota.

