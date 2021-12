Sônia Braga estará na reabertura da Casa do Rio Vermelho

A atriz Sônia Braga confirmou que estará presente na solenidade de inauguração do museu da casa de Jorge Amado, a Casa do Rio Vermelho, no dia 7 de novembro, a partir das 15 horas. Além dela, são esperadas a presença de amigos e personalidades que admiravam Jorge Amado. O espaço estará aberto para vistantes.

Sônia Braga foi a interprete de Gabriela nos cinemas, uma das personagens mais famosas dos livros de Jorge Amado. A atriz gravou um vídeo falando da importância do espaço e convidando os soteropolitanos. Assista!

