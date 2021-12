"Somos todos fotógrafos, videomakers e modelos"

Grande marcas de luxo, revistas especializadas e fotógrafos renomados encontraram nos vídeos de moda a maneira mais imediata de chegar aos seus consumidores. Os chamados fashion filmes atualizam o universo criativo da moda, que desenvolve ações cada vez mais próximas do cinema (Roman Polanski, por exemplo, dirigiu recentemente um curta-metragem para a grife italiana Prada). No Brasil, o Grupo Lunelli, em parceria com a Casa de Criadores, evento de moda que revela novos talentos no país, criou o Portal Fashion Filmes. Com curadoria do estilista Dudu Bertholini, o site quer dar visibilidade aos vídeos, como making of de campanhas, além de filmes produzidos especialmente por marcas e videomakers. Atual diretor criativo da marca Lunender, Dudu também é consultor de moda da novela Verdades Secretas. Hoje, ele prepara uma coleção para a rede italiana Yamamay com previsão de lançamento para 2016. Em entrevista para A TARDE, Dudu falou sobre as mudanças que a internet e o audiovisual trouxeram à moda e explicou o funcionamento do portal.

Qual a importância dos filmes de moda para a expansão da linguagem fashion?

Eu acho que a imagem em movimento é o futuro. Nunca a tecnologia evoluiu tanto. Se há pouco tempo o grande sucesso era a imagem estática do Instagram, hoje são os vídeos curtos do Snapchat. Os filmes de moda proliferam tanto quanto catálogos e fotos. E graças à facilidade dos novos programas, nunca foi tão fácil editar esses materiais. Até mesmo dentro de um celular multifunção você consegue editar um vídeo ou baixar um programa que faça isso de maneira simples.

Como surgiu a ideia da criação do Portal Fashion Filmes?

A produção nacional de filmes de moda cresceu muito nos últimos anos. E se por um lado ela já é muito cultuada e respeitada no mercado internacional, no Brasil ela nunca teve uma mídia específica para ela. Sentindo essa lacuna e necessidade, idealizamos a proposta do Portal Fashion Filmes.

A tecnologia mudou a relação da moda com o audiovisual?

Multimídia e multidisciplinar são as palavras do mundo hoje em dia. Tanto na hora de fazermos imagens, quanto em relação aos profissionais. Eu acho que não existe mais apenas o jornalista ou apenas o estilista. Somos todos multifunção. Isso é uma caracteristica desse mundo da hipercomunicação. A moda nada mais é do que um espelho do mundo que a gente vive. Ela é o reflexo do que está acontecendo ao nosso redor. Se o mundo passa por uma revolução de comunicação e por essa mistura de linguagens, por que a moda também não passaria? Misturar mídias é o caminho.

Como foi o processo para selecionar os primeiros materiais do site?

Confesso que os audiovisuais que chegaram às nossas mãos foram excelentes surpresas. Digo isso com relação aos filmes dos videomakers consagrados e também das pessoas que estão se inscrevendo agora. Temos filmes bem feitos e muito sensíveis. O grande mérito, na verdade, é desses produtores e diretores. Me coloco muito mais como um veículo e canal, que no caso é o da curadoria.

Qual a perspectiva da sua curadoria no site?

A nossa curadoria não quer privilegiar apenas os profissionais já estabelecidos no mercado. A gente deixa bem claro na inscrição que qualquer um pode participar. Óbvio que o audiovisual vai passar por um crivo para garantir aspectos como qualidade e linguagem. Mais do que censurar ou categorizar, queremos criar uma identidade desse conteúdo. Mas a ideia é ser democrático. Hoje em dia você pode fazer um vídeo da câmera do seu celular. Acredito que outra característica do século 21 é que somos todos fotógrafos, videomakers e modelos. Isso interessa muito no site. Democracia, que é uma traço marcante do meu trabalho, também é a marca da curadoria.

A plataforma manifesta o empoderamento da produção de conteúdo fashion?

A médio prazo, eu espero que sim. A gente ainda não tem um fluxo muito grande de filmes independentes no portal. Espero que isso cresça. Algumas pessoas acessam o portal e acham que o conteúdo é só para profissionais por conta de alguns filmes bem produzidos. E, na verdade, não é. Realmente uma das facetas é esse empoderamento e a capacidade de todo mundo produzir o seu conteúdo.

O portal pretende se materializar num festival de filmes?

Sem dúvidas o nosso objetivo é ir cada vez mais adiante. A nossa ideia já era começar com um festival. Mas concluímos que, nesse momento, mais do que premiar ou competir, é mais importante agregar. Queríamos juntar esse conteúdo e fazer com que todos se sentissem bem recebidos. Na próxima edição da Casa de Criadores queremos montar uma salinha de cinema para mostrar alguns desses vídeos. A ideia é transcender e levar o audiovisual de moda para outros lugares.

O que você acha sobre as polêmicas que envolvem a novela Verdades Secretas?

Não é nossa intenção difamar esse universo. Hoje, a moda é a quarta maior indústria do Brasil, mas o nosso maior sucesso na cena internacional são as supermodelos. A novela ressalta que não são todas as agências que atuam com o book rosa. E nem é dessa maneira tão agressiva. Nós não queremos desmerecer a cena. Mas é importante que a ficção pinte as coisas para favorecer a dramaturgia.

