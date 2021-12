Som alternativo atrai público diversificado na Barra

Novo cenário, três palcos e som alternativo. A programação do Réveillon da cidade, no primeiro dia de shows na Barra, atraiu olhares curiosos durante as apresentações musicais na tarde desta sexta-feira, 2.

Depois dos shows da virada e do tradicional Pôr do Som, com a cantora Daniela Mercury, realizados na Praça Cayru, no Comércio, baianos e turistas puderam aproveitar as apresentações de reggae, rock, bossa nova e jazz.

As performances se dividiram em três palcos. No Oceânica, tocaram grupos como Banda Nós 3, Aspiral do Reggae - que chamou a atenção e conseguiu envolver o público que passava pelo local -, Gêge Nagô, com Clécia Queiroz, e a apresentação teatral da Coisas da Rua.

"O reggae é envolvente. É impossível não parar para observar uma banda tão autêntica e cheia de suingue", comentou Edson Luz, que parou em frente ao palco Oceânica para assistir à apresentação da Aspiral do Reggae.

No palco Barra Center, as bandas Preto Tipo A, Cartola Duo Brasil, Coletivo Boom Clap e Lily Braun também despertaram o interesse de quem estava saindo da praia, praticava esportes e caminhava pelo calçadão.

Cantora da banda Lily Braun, Bruna Barreto afirma que a população está "carente de música boa". Para ela, a grade de atrações do Réveillon, com três dias de música alternativa na Barra, é uma chance de expandir este tipo de som pela cidade.

"Sinto que as pessoas estão com o coração aberto para o que é novo", frisa Bruna.

<GALERIA ID=19760/>

Passagem de som

Os shows no Farol, que só tiveram início a partir das 18h, começaram a reunir admiradores e curiosos desde a passagem de som dos artistas.

Por volta das 15h30, a estudante Ananda Sandes, 20 anos, acompanhava o ensaio de Toninho Horta, uma das atrações da noite. Ela foi apresentar a orla da Barra para um amigo argentino e já esperava ansiosamente pelas apresentações que aconteceriam na noite desta sexta.

"Salvador tem um tipo de música, o axé, que move as massas. Trazer o jazz para esse mesmo público, de graça, é uma forma de apresentar algo diferente do comum. Algo muito bom e único", defendeu Ananda Sandes.

O baiano Renan Viana, 65 anos, afirmou que a diversificação musical pode colocar Salvador em um patamar diferente, no que diz respeito à cultura.

"Com essas apresentações, a cidade não fica só no regional, no popularesco. A música mais requintada também pode ser uma forma de atrair o público de massa", argumentou.

Além do músico Toninho Horta, o Grupo Garagem, Hamilton de Holanda e I.F.Á Afrobeat também passaram pelo palco Farol. A programação musical, gratuita, segue até domingo, 4.

adblock ativo