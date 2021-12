Solar do Virote tem 30 horas de atrações culturais gratuitas

Um viradão com 30 horas de programação, dezenas de artistas e apresentações com entrada gratuita fecha o mês de celebração dos 30 anos do Cine-Teatro Solar Boa Vista. A festa, quarta edição do Solar de Virote, começa às 16h de amanhã e atravessa a madrugada, seguindo com uma intensa grade até às 21h de domingo.



Serão shows de artistas da cena alternativa baiana, intervenções urbanas, atividades culturais, feira de artesanato e alimentos, batalha de Mcs, break e grafite.



Para abrir a maratona, as Intervenções Urbanas da Comunidade Parkour Salvador a partir das 16h de sábado. Será realizada uma apresentação das principais técnicas na área externa do Cine Teatro.



Ao mesmo tempo acontece o Projeto Itinerante Próxima Parada, idealizado por socióloga Cetilá Itase, e que têm como público alvo a População em Situação de Rua e Transeuntes em que as pessoas são incentivadas a contar suas histórias por meio de uma máquina de escrever em troca de um livro.



A sala principal abre as portas às 19h de sábado, com o show de blues do guitarrista, cantor e compositor Álvaro Assmar com a Mojo Blues Band. No local, durante o virote, ainda passarão nomes como os grupos Sertanília, Sambatrônica, Coletivo Crokant, além de nomes já consagrados como Luiz Galvão (Novos Baianos) e Dão.





