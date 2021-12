Solar do Unhão é cenário do programa de Regina Casé

O Solar do Unhão vai ser cenário do programa Esquenta, de Regina Casé, nesta terça-feira, 23. Cerca de 20 pessoas da equipe estarão gravando durante três horas seguidas no Unhão, como parte do novo formato do programa que vai contar com festas, conversas em estúdio e viagens pelo país.

O Unhão abriga o Museu de Arte Moderna (MAM) e ambos são administrados pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC), que fez a restauração da Igreja do Rosário no Pelourinho, outra locação. "Precisamos estimular as produções locais, nacionais e internacionais que desejem ter um acervo arquitetônico como o Unhão/MAM no cenário de filmes e programas, isso divulga o bem cultural, a Bahia e sua capital", diz, em nota, o diretor geral do IPAC, João Carlos de Oliveira.

