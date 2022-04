Sol Almeida exibe suas curvas em festa em Salvador

Solange Almeida, além de cantar, desfilou no VillaMix no sábado, 23, em Salvador. A cantora do Aviões do Forró exibiu as curvas e chamou a atenção no Parque de Esposições de Salvador.

"Eu malho sempre, adoro dançar, e tomo muito cuidado com a minha alimentação para que eu fique com fome, e nem me sinta inchada. Agora mesmo, viemos de uma cheia, que é uma loucura!, São dois as vezes três shows por noite. Assim fica fácil demais manter meu corpitcho", explicou como mantém a forma.