Sociólogo espanhol abre o 'Fronteiras do Pensamento'

Manuel Castells, sociólogo espanhol que abre a temporada 2015 do Fronteiras Braskem do Pensamento Salvador nesta terça-feira, 12, às 20h30, no Teatro Castro Alves, é um conhecedor de questões brasileiras contemporâneas e admirador da cultura baiana e de seu misticismo.

Bem-humorado, na coletiva de imprensa realizada ontem, no Sheraton da Bahia Hotel, o pesquisador contou uma anedota da primeira passagem por Salvador, para falar da aterrissagem no aeroporto, anteontem. Segundo ele, o pouso se deu no mesmo momento em que um buraco se abriu na pista por conta das fortes chuvas.

"As pessoas não sabem por que esse avião se salvou do buraco. Há 30 anos, enquanto andava pelas ruas de Salvador, uma feiticeira me deu um amuleto, onde estava escrito em um tecido santo 'há caminho'. Este amuleto sempre está em minha bagagem e nunca tive problema. Sim, há buracos, mas não caio nos buracos"., disse.

Movimentos recentes

Com ingressos esgotados, a conferência de Castells vai discutir o tema movimentos sociais em rede e processo político na era da internet.

O sociólogo acompanhou as manifestações que tomaram as ruas do Brasil em 2013, 2014 e 2015, assim como as repercussões nas esferas política e econômica.

"Eu acredito que, no Brasil, o movimento de 2013, com as pessoas conectadas na rua e por meio da internet, abriu formas de expressão cidadã e política para as novas gerações, inundando os sistemas institucionais existentes, os partidos políticos tradicionais, os sindicatos, as associações", afirmou o professor de áreas como política econômica, comunicação e planejamento urbano.

Para ele, os movimentos contemporâneos mundo afora têm em comum a reivindicação da dignidade. "No Brasil, ninguém esperava. Mobilizou milhões e milhões de pessoas com demandas espontâneas, mas ao mesmo tempo justas, como o passe livre. Essa foi uma indignação, e em todos os movimentos no mundo reivindica-se dignidade".

Estão à venda (R$ 30, a inteira) ingressos para os outros dois encontros da série, cujo mote é "Como viver juntos?". O filósofo francês Luc Ferry se apresentará em 16 de setembro e o psicanalista italiano Contardo Calligaris no dia 1º de outubro.

