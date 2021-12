Skank lança disco com gravações caseiras de 1991

O ano de 1991 foi de entressafra no cenário pop e rock no Brasil. As bandas dos anos de 1980 buscavam outros rumos e as que dominariam o mercado naquela década ainda não tinham aparecido para o grande público. O Skank estava entre estas. Há 21 anos, o quarteto mineiro ainda tocava no estúdio caseiro do baterista Haroldo Ferretti, em Belo Horizonte, as batidas que serviram de rascunho para o primeiro disco, lançado em 1992 de forma independente.

São justamente esses rascunhos, junto com o áudio do primeiro show dos mineiros, no dia 5 de junho de 1991, em São Paulo, que formam o disco Skank 91. Para Samuel Rosa, vocalista e guitarrista da banda, esse CD é um retrato dos primórdios do Skank, o primeiro capítulo da história da banda. “É o Skank maquinando ali a sua primeira grande empreitada, o seu primeiro grande projeto”, afirma o cantor.

Samuel também confessa que a banda se encorajou a lançar esse disco graças à interação com os fã pelo site oficial do grupo (www.skank.com.br) e a percepção de diferentes faixas de interesse dos fãs. “A gente começou a pensar, por causa dos programas que fazíamos na rádio do nosso site, mostrando os nossos shows mais marcantes, que existe uma gradação de fãs no quesito interesse. Há o mais superficial, que compra a coletânea e o CD ao vivo, por exemplo, e gosta das coisas que tocam no rádio, até o fã da outra ponta, que é mais xiita, tem os discos todos, gosta de ouvir as coisas menos óbvias e quer saber dos bastidores. Foi pensando neste segundo público que a gente se encorajou a lançar o Skank 91“, reflete.

Proposta inicial Nessa primeira fase, a banda buscava abrasileirar referências universais como o reggae e, principalmente, o dancing hall para se diferenciar ao máximo do som que marcou a década de 1980. “A gente tentava forjar uma nova linguagem para o que seria a geração de 90. Tudo o que o Skank não queria era soar como uma banda de rock dos anos 80” destaca Samuel. Outro elemento importante para firmar essa posição foi uma certa insistência em usar baterias eletrônicas e samplers.

Além disso, os metais também fizeram parte da identidade do grupo. Antes deles, somente os Paralamas do Sucesso tinham esses instrumentos como característicos. “A gente aceitou correr todos os riscos das comparações com os Paralamas, quando resolvemos usar os metais. Mas depois ficou liberado e se tornou uma marca dos anos 90”, afirma o cantor.

Mudanças Há 21 anos, a sonoridade da banda era muito diferente da de hoje e Samuel comemora essa transformação. “Muita coisa mudou. Ainda bem! Estranho seria se a gente tivesse muito em comum. Fica claro que o Skank sempre teve uma filosofia de metamorfose” afirma.

Aos poucos, disco após disco, a banda mostrou outras referências e passou a gravar canções mais próximas do pop e as baladas que falam de amor se tornaram mais frequentes no repertório. “No início tínhamos aquele frerte descarado com o dancing hall, mas havia lampejos de outras referências e com o passar do tempo teve um revezamento na supremacia de uma referência em detrimento de outra”, reflete Samuel sobre as mudanças ao longo da discografia da banda.

Para o Skank, que ainda tem Henrique Portugal nos teclados e Lelo Zaneti no baixo, com uma carreira de mais de 20 anos, é perfeitamente normal as mudanças no som. É isso que, segundo Samuel, os motiva a continuar existindo e entrar novamente em estúdio em 2013 para lançar um disco de inéditas.

