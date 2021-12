Skank e Scambo fazem Encontros de Verão em Vilas

Tempo de encontros, o verão que ora ferve (ora enxágua) a cidade ganha mais um ponto de ebulição nesta sexta-feira, 29, à noite, quando as bandas Skank e Scambo compartilham o palco do Armazém Villas.

O quarteto mineiro consolida sua posição de exceção pop rock em tempos de predominância sertaneja de butique nas paradas, graças a boa repercussão do álbum e da turnê Velocia (2014), seu registro mais recente. Já a banda baiana dá uma paradinha nas gravações do seu próximo álbum para se encontrar com o seu sempre ávido (e crescente) público.

"O show é o mesmo que viemos fazendo desde o lançamento do Velocia. Agora estamos trabalhando o terceiro single do disco, Do Mesmo Jeito, parceria minha com o Lucas Silveira, do Fresno", adianta Samuel Rosa.

"E a turnê tá indo muito bem, temos conseguido bons públicos Brasil afora. É muito gratificante, depois de tantos anos de carreira, sentir que (a banda) ainda tem relevância, que o público se renova", felicita-se.

Criada em 1991, o Skank completa em 2016 25 anos de atividade, com muito sucesso. Samuel Rosa, contudo, confessa que não vê muito sentido em fazer festa para comemorar a data.

"Ninguém se lembra do Skank em 1991, fora nossos pais e amigos. É que a banda só estourou mesmo para o Brasil em 1995, com o (álbum) Calango, que vendeu um absurdo e teve vários sucessos nas rádios", afirma.

"Acho que essas datas não têm um significado assim tão representativo. Acho que envelhece, fica parecendo uma instituição comercial. Deixo isso pras drogarias, sabe, tipo '25 anos servindo melhor'", ri o músico.

Ele aproveita e lembra uma história de bastidores do Calango: "A gente não emplacou nenhum grande hit com o primeiro disco, apesar de termos ficado conhecidos. Aí um dia, um diretor da gravadora jogou isso na nossa cara, 'vocês ainda não têm um hit'. A resposta veio no Calango, que por ironia do destino, foi justamente o disco com o maior número de hits do Skank", relata.

Adeus ao Flare

Banda local de público fiel, a Scambo faz um dos últimos shows do álbum Flare (2012). "Estamos nos despedindo desse show, vamos lançar um disco novo em breve, tudo vai mudar no repertório", avisa o guitarrista Alexandre Tosto.

"Aí, o repertório que já estava repetitivo, enfadonho pra gente, ganha novo gás. É nesse momento que os improvisos surgem da melhor forma possível. Então as novidades no show devem ser nesse sentido, no estar mais solto no palco", diz.

Atualmente em pleno processo de gravação do próximo álbum, o trio experimenta uma nova abordagem nos Estúdios WR.

"Apenas eu, Pedro e Graco, com apoio do Apú Tude. Está sendo uma experiência muito rica. Essa coisa de se despir do 'guitarrista, do 'vocalista'. Somos três artistas frente as composições, aos instrumentos e ponto", conclui.

