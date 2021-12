Site publica entrevistas com personalidades da cena cultural

Com o propósito de contribuir para a reflexão sobre a gestão e a produção cultural baiana, foi lançado o site Gestão e Produção Cultural na Bahia (www.producaoculturalba.net). Trata-se de um portal com entrevistas de profissionais que atuam na área da cultura no Estado.

"O site é resultado de uma oficina do curso de Produção Cultural, na qual fizemos uma série de entrevistas para discutir o campo da cultura na Bahia", explica Gisele Nussbaumer, professora da Facom/Ufba, que coordenou o projeto. A curadoria foi feita por Eneida Leal Cunha, pesquisadora da PUC-Rio.

O objetivo é dar visibilidade aos profissionais e iniciativas culturais, servir como memória e registro da história e cultura da Bahia e contribuir para a formação dos alunos.

Vídeos

Ao acessar o site, é possível assistir a vídeos com personalidades que movimentam a cena cultural baiana, como Lia Robatto, Márcio Meirelles, Letieres Leite e Albino Rubim, dentre outras. Inicialmente, são 15 entrevistas disponíveis com vídeos e para download e mais 11 serão lançadas até o final do mês, mas a ideia é ir alimentando o site a cada semestre.

"Queremos chegar a um número de 50 entrevistas", afirma Gisele. Segundo ela, as entrevistas foram elaboradas pelos alunos e houve o apoio financeiro da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA) para a gravação dos vídeos.

"O critério de escolha dos nomes foi ter uma atuação e uma contribuição na cena", explica a professora. Ela ressalta que os nomes são representativos e que mais pessoas serão entrevistadas. "Buscamos a diversidade, pessoas de diversas linguagens artísticas, é um projeto em construção", afirma.

adblock ativo