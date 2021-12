Site promove ex-namorados "gente boa" na internet

Mais do que praticar o desapego, os ex-namorados agora podem recomendar um antigo relacionamento. Uma foto, uma breve descrição de quanto é maravilhoso (a) o seu ou sua ex e o perfil dele (a) no Facebook bastam para que ele (a) esteja entre namorados (as) bem recomendados (as) no tumblr "Recomende um ex" (recomendeumex.tumblr.com).

Projeto da agência Naked, Recomende um ex, que não tem nenhuma marca por trás da ideia, foi criado em 12 de março deste ano por Carla Cortegoso, 26 anos, Caio Andrade, 25, e Lucas Ohara, 21, redatores da agência, depois que Carla terminou um relacionamento e queria que o seu ex tivesse alguém tão especial quanto ele havia sido para ela.

"Eu tinha um ex-namorado tão legal que merecia ser bem recomendado para outra pessoa legal, e falando disso aqui na agência, descobri que havia mais ex legais, que deveriam ser bem recomendados", disse Carla.

As recomendações da pessoa são passadas por e-mail para a equipe do tumblr, onde são checadas para garantir que não se trata de uma autopromoção, que não ofenda ninguém e que a pessoa recomendada está mesma solteira. "Não queremos causar problemas, queremos fazer o bem! Se alguém que foi postado reclamar, nós removemos no ato", garante a criadora.

Sobre o sucesso do Recomende um ex, que já conta com 782 ex com seus perfis postados e cerca de 500 na lista de espera, Carla confessa que não esperava tamanha repercussão de uma ideia que começou sem pretensão, como uma brincadeira entre amigos. Ela também conta que poucas foram as pessoas que pediram para tirar a postagem e acredita que o público entendeu o recado. "As recomendações são sempre boas, acreditamos que as pessoas entenderam o objetivo da página", diz.

Se as recomendações estão funcionando para aproximar as pessoas não será possível saber. Isso porque os criadores do tumblr não têm a intenção de saber. "Até o momento não procuramos saber se formamos algum casal. A ideia é não procurar mesmo, apenas queremos que as pessoas sejam felizes", diz a redatora.

Carla conta que não ligou para o ex-namorado para saber se ele gostou de ser recomendado, mas, soube por amigos que ele teria achado a ideia divertida e gostado da "brincadeira".

adblock ativo