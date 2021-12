O site Plus55.com mostrou semelhanças entre as músicas What to do, de Vanusa, e Sabbath Bloody Sabbath, do Black Sabbath. As duas foram lançadas em 1973, mas a canção da cantora brasileira saiu meses antes da gravada pela banda de Ozzy Osbourne.

Vanusa, no entanto, afirmou que se trata de uma "coincidência musical". "Eu ouvi pela primeira vez há uns dois anos, e eu fiquei convencida de que eles não me copiaram nem meus compositores os copiaram", disse a cantora em entrevista ao site.

Estadão Conteúdo Site mostra semelhança entre as músicas de Vanusa e Black Sabbath

