Site fora do ar dificulta compra de ingressos para show da Beyoncé

Os fãs da cantora Beyoncé enfrentam dificuldades nesta quarta-feira, 23, para consegui comprar os ingressos para o shows da artista em São Paulo e Rio de Janeiro, que acontecerão nos dias 6 e 7 de fevereiro. É que o site Live Pass, responsável pela comercialização online dos convites, está fora do ar desde o início da manhã.



Na site da empresa (www.livepass.com.br) aparece a seguinte mensagem: "Devido a grande demanda, tivemos que limitar o número de acessos simultâneos. Por favor, tente novamente em alguns segundos. Obrigado pela compreensão."



Para compras por telefone a situação não é diferente. No serviço de call center, oferecido pela mesma empresa, o número 4003-1527 permanece com sinal de ocupado.





Nesta quarta, a única informação disponibilizada é de que o "sistema de vendas estava com problemas e que os ingressos de meia-entrada não estavam sendo vendidos". Os interessados em comprar com carteira de estudante são obrigados a deixar um número de telefone com o atendente, diante da promessa de que a Live Pass ligará de volta quando as meias-entradas estiverem disponíveis.

A Live Pass também será a responsável pelo serviço de venda de ingressos online para o show que acontecerá em Salvador, no dia 10 de fevereiro. Na capital baiana os ingressos serão comercializados a partir do dia 28 deste mês.



Já a venda online de convites para o show de Beyoncé em Florianópolis, em Santa Catarina, está sob a responsabilidade do site Ingresso Rápido e tem sido realizada com sucesso.

adblock ativo