Site do Mosteiro de São Bento disponibiliza acesso a acervo

A consulta de 60 obras raras do acervo de mais de 400 anos da biblioteca de clausura do Mosteiro de São Bento da Bahia pode ser feita sem sair de casa. A segunda etapa do projeto iniciado em 2010 e que prevê a restauração e digitalização de livros entra no ar nesta terça-feira, podendo ser acessada gratuitamente no endereço www.saobento.org/livrosraros.

"É um dos maiores acervos brasileiros em qualidade e o terceiro mais antigo do País. Como ficou sem acesso do público por 430 anos, ele está bem conservado", afirma Alícia Duhá Lose, filóloga e coordenadora do Centro de Pesquisa e Documentação do Livro Raro do mosteiro de São Bento.

Apesar de a maior parte do acervo raro está em boas condições, as obras passaram por um delicado e rigoroso processo de higienização e restauro, realizado por uma equipe multidisciplinar de especialistas.

O material restaurado e digitalizado inclui tanto livros que chegaram ao Brasil no início da imprensa quanto manuscritos únicos. Os mais antigos da lista são: "Comentario as Sentenças de Duns Scoto", do Fr. Nicolau de Orbellis, de 1503, e "Suma Theologica Secundæ", de São Tomas de Aquino, de 1534.



Destacam-se ainda a coleção "Obras Completas de Luiz de Camões", edição crítica com as mais notáveis variantes, de 1873, o compêndio "O Médico do Povo", de 1868, com instruções para cura e tratamento de moléstia, e "Index Librorum Prohibitorum", do Papa Bento XIV, de 1764.

No site, a busca pode ser feita por meio de quatro filtros: século, assunto, autor e título. Os documentos também estão apresentados em uma lista, classificados em ordem alfabética.

As 60 obras disponibilizadas nesta etapa representam apenas uma pequena parcela dos cerca de 13 mil volumes do setor de obras raras do período que compreende os séculos 16 e 19.

Ao todo, o acervo da Biblioteca do Mosteiro de São Bento da Bahia ultrapassa os 200 mil volumes. A biblioteca foi fundada em 1582 e é tombada pelo Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan) desde a década de 1930.



Segundo a coordenadora, a alimentação do site vai ser contínua, à medida em que mais obras forem restauradas. O grau de raridade (não estar disponível em outra biblioteca ou em poucas) é o principal critério que guia a seleção das obras.



"O objetivo do projeto é dar acesso aos pesquisadores interessados, que vêm do mundo todo consultar esse material", explica Alícia. O material tem registros em oito idiomas: italiano, latim, grego, árabe, francês, português, espanhol e alemão.

O projeto durou cerca de dois anos e conta com investimentos de R$ 500 mil, oriundos do Fundo de Cultura da Bahia, destinado pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.

