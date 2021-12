Site confirma shows de Beyoncé no Brasil em 2010

A cantora pop americana Beyoncé estará mesmo em Salvador em 2010. No site oficial da artista já está confirmado o local e data do show na capital baiana, que será no dia 10 de Fevereiro, no Parque de Exposições.





Além de Salvador, a cantora passará por outras três capitais brasileiras. Ela se apresenta em Florianópolis, no dia 4 de fevereiro; em São Paulo, dia 6, no estádio do Pacaembu, e no Rio de Janeiro, no dia 7 de fevereiro, no Maracanã. Depois do Brasil, Beyoncé segue para a Argentina e Chile.



A turnê faz parte da divulgação do Cd 'I am ... Sasha Fierce', lançado em novembro deste ano.

