Sinfônica da Osba lota TCA em apresentação de Natal

Centenas de pessoas lotaram a sala principal do Teatro Castro Alves para conferir o Concerto de Natal da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba).

O evento contou com a regência do maestro Carlos Prazeres, curador artístico da Osba, e teve como inspiração grandes histórias de amor, como Tristão e Isolda e Romeu e Julieta.

Foram apresentadas peças de Mikhail Glinka, Tchaikovsky, Sergei Prokofiev, Joaquín Rodrigo, Gabriel Fauré e Richard Wagner.

Para a última apresentação do ano, o valor das entradas foi reduzido para R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) e os bilhetes logo se esgotaram. O estudante Victor Dantas, 19, ficou de mãos vazias.

"Os ingressos acabaram enquanto eu estava na fila", disse o jovem, que não costuma perder as apresentações do grupo.

Mesmo quem comprou com antecedência teve dificuldades para conseguir bons lugares. Apesar da expectativa para o concerto, as irmãs Angelice e Aldenice Santos, de 52 e 58 anos, respectivamente, se decepcionaram com os seus assentos.

"Só conseguimos na fileira X", lamentou Aldenice.

